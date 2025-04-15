Şubat ayı verileri açıklandı: İnşaat üretiminde 4 ay sonra ilk düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 12,7 arttı, aylık bazda ise 0,3 oranında azaldı.

İnşaat üretimi aylık bazda Ekim 2024'ten bu yana ilk kez gerilemiş oldu. Yıllık bazda ise geçtiğimiz yılın kasım ayından beri en düşük seviyeye inmiş oldu.

Bina inşaatı sektörü endeksi verileri

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 7,1 arttı.

2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 0,9 bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

İnşaat Üretim Endeksi, ocakta ise yıllık yüzde 15,5, aylık bazda ise yüzde 5,5 artmıştı.



