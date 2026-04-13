Google Haberler

Şubat verileri açıklandı: Toplam ciroda yüzde 34,2’lik yükseliş

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 34,2 artış gösterdi. Alt kalemlerde ticaret yüzde 36,8 ile en güçlü artışı kaydederken, hizmet sektörü yüzde 34,6, sanayi yüzde 31,7 ve inşaat yüzde 20,2 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 34,2 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 31,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 20,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar