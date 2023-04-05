Şubatta cari açık ne kadar olacak?

Reuters'ın 10 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette Şubat ayı için cari açık tahminleri 5.78 milyar dolar ile 9 milyar dolar arasında değişiyor.

Cari dengenin önemli bir kısmını oluşturan dış ticaret açığı, Şubat ayında yüksek seyrini koruyan altın ve enerji ithalatı öncülüğünde %51.4 artışla 12.08 milyar dolar oldu.

Depremin ihracata etkisi nasıl oldu?

Şubat ayında yaşanan 50 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ve yüzbinlerce binaya zarar veren depremin ihracata 1.5 milyar dolar düşüş yönlü etkisi olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enerji ve altın ticareti dışarda bırakıldığında aynı dönem için dış ticaret açığı sadece 2.46 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Cari açık 2022'de altın ve Rusya işgali sonrası yüksek seyreden enerji fiyatlarının yarattığı yüksek ithalat öncülüğüde 2021 yılındaki 7.2 milyar dolardan 2022'de 48.8 milyara genişledi.

Ankette 2023 için cari açık tahminlerinin medyanı 45 milyar dolar oldu. Güncel tahminler ise 35 milyar dolar ile 63 milyar dolar arasında yer aldı.

TCMB, Şubat ayı cari denge verisini 10 Nisan Pazartesi günü açıklayacak.