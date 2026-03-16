Şubatta trafiğe kayıtlı taşıt sayısı geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 121 bin 791 olarak gerçekleşti. Yeni kayıtların yüzde 51,9’unu otomobiller, yüzde 30,3’ünü motosikletler ve yüzde 11,7’sini kamyonetler oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 11 geriledi. Aylık bazda en dikkat çekici artış motosiklet ve traktör grubunda görülürken, otomobil ve hafif ticari araçlarda düşüş öne çıktı.

Toplam taşıt sayısı 33,9 milyona yaklaştı

Şubat sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 869 bin 80 oldu. Bu toplamın yüzde 51,7’sini otomobiller, yüzde 21,2’sini motosikletler ve yüzde 14,6’sını kamyonetler oluşturdu.

Aynı dönemde 806 bin 588 taşıtın devri gerçekleşirken, ikinci el piyasadaki hareketliliğin de sürdüğü görüldü. Devir işlemlerinde otomobiller yüzde 69’luk payla ilk sırada yer aldı.

Renault ilk sırada, TOGG ilk 10’da

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 171 otomobilin marka dağılımında Renault yüzde 14,8 ile ilk sırada yer aldı. Renault’yu Toyota yüzde 11, Volkswagen yüzde 7,2 ve Hyundai yüzde 5,9 ile izledi.

Listenin dikkat çeken başlıklarından biri ise TOGG’un yüzde 4,7 payla ilk 10 marka arasında yer alması oldu. Elektrikli ve yerli üretim araçlara yönelik talebin sürdüğüne işaret eden bu tablo, pazar kompozisyonundaki dönüşümün hız kazandığını gösterdi.

Elektrikli ve hibritin payı yükseliyor

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 otomobilin yakıt türlerine bakıldığında, yüzde 42,5’inin benzinli, yüzde 29,8’inin hibrit ve yüzde 18,2’sinin elektrikli olduğu görüldü. Aynı dönemde dizel araçların payı yüzde 9 seviyesinde kaldı.

Bu görünüm, yeni otomobil satışlarında elektrikli ve hibrit araçların toplam payının yüzde 48’i aşarak geleneksel motor seçeneklerine karşı güç kazandığını ortaya koydu.

Şubat sonu itibarıyla trafikteki toplam 17 milyon 523 bin 423 otomobilin yakıt dağılımında ise dizel yüzde 32,4, benzin yüzde 31, LPG yüzde 29,9, hibrit yüzde 4,2 ve elektrikli yüzde 2,3 pay aldı.

Gri renk ve küçük motor hacmi öne çıktı

Ocak-şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerde 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlar yüzde 32,4 ile ilk sırada yer aldı. Bu tablo, tüketicilerin vergi avantajı ve yakıt ekonomisi nedeniyle daha düşük motor hacimli modellere yönelmeyi sürdürdüğünü gösterdi.

Renk tercihinde ise gri yüzde 42,2 ile açık ara lider olurken, beyaz yüzde 25,7 ve siyah yüzde 10,9 ile griyi takip etti.