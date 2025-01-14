Süt üretimi kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2024 yılı kasım ayına ait süt ve süt üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 896 bin 257 ton inek sütü toplandı.

Toplanan inek sütü miktarında artış

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı.

Peynir, ayran, yoğurt üretimi de arttı

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,8, ayran üretimi yüzde 6,5, yoğurt üretimi yüzde 1,6, içme sütü üretimi yüzde 1,9 ve tereyağı üretimi yüzde 35,7 oranında arttı.

Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,2, ayran üretimi yüzde 12,6, yoğurt üretimi yüzde 6,8, içme sütü üretimi yüzde 3,9 ve tereyağı üretimi yüzde 15,2 oranında arttı.

(Toplanan inek sütü ve üretilen süt ürünleri miktarı, Kasım 2024)

Bir önceki ay 921 bin 231 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında %2,7 oranında azalarak 896 bin 257 ton oldu.

(Toplanan inek sütü miktarı, Kasım 2024)

Bir önceki ay 145 bin 7 ton olan içme sütü üretimi Kasım ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 143 bin 604 ton olarak gerçekleşti.