Süt üretiminde düşüş, ürünlerde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı 887 bin 774 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1’lik düşüşe işaret etti. Ocak-şubat döneminde ise toplam düşüş yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

Aylık bazda bakıldığında da gerileme dikkat çekti. Ocak ayında 945 bin 256 ton olan süt toplama miktarı, Şubat’ta yüzde 6,1 azaldı.

Süt ürünlerinde üretim artışı sürdü

Süt toplama miktarındaki düşüşe rağmen, süt ürünlerinde üretim artışı devam etti. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İnek peyniri üretimi yüzde 2,4

Ayran ve kefir üretimi yüzde 6,8

Yoğurt üretimi yüzde 7,4

İçme sütü üretimi yüzde 4,0

Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,9 arttı

Ocak-şubat döneminde ise özellikle yoğurt üretimindeki yüzde 10,6’lık artış öne çıktı.

İçme sütünde aylık sert düşüş

İçme sütü üretimi yıllık bazda artış gösterse de aylık bazda geriledi. Ocak ayında 157 bin 435 ton olan içme sütü üretimi, Şubat’ta yüzde 12,3 düşüşle 138 bin 131 tona indi.