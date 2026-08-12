Süt üretiminde yıllık artış: Haziranda 995 bin tonu aştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Ocak-haziran döneminde ise toplanan süt miktarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 yükseldi.

Toplanan süt miktarı aylık bazda geriledi

Mayıs ayında 1 milyon 22 bin 587 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, haziranda yüzde 2,7 azalarak 995 bin 463 tona geriledi.

Süt ürünleri üretiminde ise yıllık bazda artış dikkat çekti. Haziranda geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 8,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,4, yoğurt üretimi yüzde 14,1 arttı.

Aynı dönemde içme sütü üretiminde yüzde 11,7, tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise yüzde 11,8 artış kaydedildi.

İçme sütü üretimi aylık bazda yüzde 11,2 düştü

İçme sütü üretimi aylık bazda geriledi. Mayısta 157 bin 453 ton olan üretim, haziranda yüzde 11,2 azalarak 139 bin 778 tona düştü.

İlk 6 ayda tereyağı ve sadeyağ üretimi geriledi

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre inek peyniri üretimi yüzde 3,7 arttı. Ayran ve kefir ile yoğurt üretiminde yüzde 9,4, içme sütü üretiminde ise yüzde 9,5 artış gerçekleşti.

Aynı dönemde tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 2,5 azaldı.