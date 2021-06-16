Talep düştü, Türkiye’de konut fiyatları hız kesti

LEYLA İLHAN

Merkez Bankası Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2021 yılı sonuçlarını açıkladı. Verilere göre fiyat artışı hem Türkiye genelinde hem de yazlık bölgelerde yavaşladı. Şubatta yüzde 2,6, martta yüzde 2,4 oranında artış gösteren fiyatlar, nisan ayında yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Artış hızındaki yavaşlama sahil bölgelerinde de kendini gösterdi. Mayıs 2020’den beri fiyat artışı İzmir’de İstanbul ve Ankara’nın önünde giderken, nisan ayında artış oranı yüzde 1.4 oldu. İstanbul ve Ankara’da yüzde 1.5 oranla İzmir’in önüne geçti.

“Azalma devam edecek”

Endeks sonucunu değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, talepteki azalmaya bağlı olarak fiyat artışlarının hız kestiğini söyledi.

Kısıtlamalar, konut kredi faizlerindeki yüksekliğin talebin düşmesinde etkili olduğunu aktaran Maya, “Bu etkiler fiyat üzerinde düşüşe neden oldu. Şu anda geriden başlayarak gelen bir hız kesme var. Nisan ayı verisinde de bunu görüyoruz. Dolayısıyla azalan talebe bağlı olarak konut fiyat endeksinin önümüzdeki 6 ay boyunca yine azalan oranda artış olacağını öngörüyoruz” dedi.

İzmir’de geçen yıl depremden dolayı bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Maya konuyu şöyle yorumladı: “Ayrıca pandemi kaynaklı uzaktan çalışmanın getirdiği nedenlerden dolayı da bir hareketlilik başlamıştı. Şimdi burada bir normalleşme yaşanıyor.”

“Azalan stoklar da etkiledi”

EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık AŞ, Genel Müdür Cansel Turgut Yazıcı ise yazlık bölgelerdeki düşüşün, sahillerde kiralama ve satın alma hareketliliğinin azalmasından kaynaklandığını belirtti. “Bu bölgelerde alan aldı. Stok azaldı, ayrıca aşılama da etkili oldu” diyen Yazıcı, “Talepte düştü. Ancak arz daha fazla düştü” dedi.

Konutta yıllık artış yüzde 13 oldu

Konut Fiyat Endeksine (KFE) bakıldığında yıllık bazda da azalma yaşandı. Nisan ayında yıllık reel artış oranı yüzde 13.0 olurken, mart ayında bu veri yüzde 13,6 olarak gerçekleşti. KFE, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,4 artış yaşadı. 2021 yılı Nisan ayında ay bazında İstanbul ve Ankara İzmir’in önüne geçerken, yıllık bazda gerisinde kaldılar.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 28,6, 29,8 ve 34,3 oranlarında artış gösterdi. Türkiye genelinde metrekare fiyatları ise yılık bazda yüzde 32,4 yükselerek 4 bin 225,5 TL’ye çıkarken, İstanbul’da 6 bin 520,9 TL, Ankara’da 3bin 142,8 TL İzmir’de 5 bin 109,2 TL oldu.