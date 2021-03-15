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Tarım ÜFE artışı şubatta yıllık yüzde 21 oldu

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Şubat'ta aylık yüzde 2,61, yıllık yüzde 21,32 artış kaydetti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya  göre, Tarım-ÜFE geçen şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın  aynı ayına göre yüzde 21,32 arttı. 2020 yılı aralık ayına göre ve on iki aylık ortalamalara göre artış sırasıyla yüzde 5,72 ve yüzde 16,67 oldu.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim  balık ve diğer balıkçılık  ürünlerinde yüzde 2,47, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,55,  tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,62 artış  gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim  tek yıllık  bitkisel ürünlerde yüzde 0,16 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal  ürünlerde yüzde 2,75 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,37 artış  gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 37,64 ile turunçgiller alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt  gruplar ise yüzde 29,86 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı  tohumlar ve yüzde 29,80 ile lifli bitkiler oldu. Yıllık en az artış  gösteren alt gruplar ise yüzde 1,11 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile  sert kabuklu meyveler, yüzde 5,08 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve  yumrular ve yüzde 14,55 ile yağlı meyveler oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 8,08 ile turunçgiller alt grubunda  gerçekleşti

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren  diğer alt gruplar ise yüzde 3,81 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert  kabuklu meyveler ve yüzde 3,42 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan  elde edilen işlenmemiş süt oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre  azalışın olduğu alt gruplar ise yüzde 2,23 ile çeltik ve yüzde 1,76 ile sebze ve  kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Aylık en az artış gösteren alt  gruplar ise yüzde 0,75 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve
yüzde 1,10 ile lifli bitkiler oldu.

Şubat 2021'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 22 maddenin ortalama  fiyatında azalış olurken 3 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 61 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.