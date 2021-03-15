Tarım ÜFE şubat ayında yüzde 21 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım-ÜFE geçen şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,32 arttı. 2020 yılı aralık ayına göre ve on iki aylık ortalamalara göre artış sırasıyla yüzde 5,72 ve yüzde 16,67 oldu.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,47, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,55, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,62 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,16 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,75 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,37 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 37,64 ile turunçgiller alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 29,86 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 29,80 ile lifli bitkiler oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 1,11 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 5,08 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 14,55 ile yağlı meyveler oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 8,08 ile turunçgiller alt grubunda gerçekleşti

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,81 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 3,42 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise yüzde 2,23 ile çeltik ve yüzde 1,76 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,75 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve

yüzde 1,10 ile lifli bitkiler oldu.



Şubat 2021'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 3 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 61 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.