Tarım-ÜFE temmuzda yüzde 18,81 arttı: En yüksek artış sebze ve kavun-karpuzda

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,31, Aralık 2025'e göre yüzde 10,22 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,81 artış gösterdi.

On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,12 olarak gerçekleşti.

Çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,33 artış

Sektörler bazında aylık değişimlere bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,52 artış kaydedildi. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde fiyatlar yüzde 1,66 azalırken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,82 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda ise tek yıllık bitkisel ürünlerde aylık bazda yüzde 0,62 düşüş görüldü. Çok yıllık bitkisel ürünlerde fiyatlar yüzde 8,33, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,67 arttı.

Yıllık artışta sebze ve kavun-karpuz öne çıktı

Alt gruplar incelendiğinde yıllık değişimin en yüksek olduğu grup yüzde 84,34'lük artışla sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kayıtlara geçti.

Aylık değişimde ise en dikkat çekici hareket tropikal ve subtropikal meyvelerde görüldü. Bu grupta fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 13,61 geriledi.