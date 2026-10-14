Tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde geriledi: Yıllık artış yüzde 12,93 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre Tarım-ÜFE, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,99 azalırken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,93 arttı.

Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,03, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 30,64 artış gösterdi.

Tarımın tüm sektörlerinde aylık düşüş

Sektörel bazda incelendiğinde eylül ayında tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,66, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,75 azalış kaydedildi.

Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise fiyatlar aylık bazda yüzde 9,93 geriledi.

Çok yıllık bitkisel ürünlerde fiyatlar geriledi

Ana gruplar itibarıyla eylül ayında tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,03, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,00 artış yaşandı.

Buna karşılık çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 8,37 azaldı.

Yıllık fiyat artışında sebze grubu öne çıktı

Alt gruplar incelendiğinde yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.

Aylık bazda en belirgin düşüş ise tropikal ve subtropikal meyvelerde görüldü. Bu grupta üretici fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 14,69 geriledi.