Tarımda maliyetler yükseliyor: En yüksek artış gübrede

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-GFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,20 arttı. Endeksteki artış geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 olarak gerçekleşti.

Tarımsal yatırım girdilerinde aylık yüzde 1,48 artış

Ana gruplar incelendiğinde, temmuzda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 0,01 azalırken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 1,48 arttı.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 28,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 20,53 artış kaydedildi.

Gübre fiyatları yıllık artışta ilk sırada

Alt gruplar arasında yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu kalem gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bu grupta fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,07 yükseldi.

Aylık bazda en yüksek artış ise enerji ve yağlayıcılarda gerçekleşti. Söz konusu gruptaki fiyat artışı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,82 olarak kaydedildi.