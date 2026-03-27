Tarımda yeterlilik tablosu: Kayısı zirvede, domates ve kabak takipte

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Bitkisel Ürün Denge Tabloları, 2024-2025 piyasa dönemine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Verilere göre birçok üründe kendine yeterlilik sağlanırken bazı kritik ürünlerde dışa bağımlılık dikkat çekti.

Tahıllarda denge sınırlı kaldı

Tahıl ürünleri toplamında yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama oranı yüzde 91,1 olarak gerçekleşti. En yüksek paya sahip buğdayda yeterlilik yüzde 104,3 olurken, durum buğdayında bu oran yüzde 202,0’ye kadar çıktı. Diğer buğday türlerinde ise oran yüzde 92,3 seviyesinde kaldı.

Yem sanayisinin temel girdilerinden arpa yüzde 84,6, mısır yüzde 73,1 ile talebin gerisinde kalırken, soya yüzde 4,2 ile en düşük yeterlilik oranına sahip ürün oldu.

Meyvede rekor kayısı ve zerdalide

Meyveler ve içecek bitkileri grubunda en dikkat çekici veri kayısı ve zerdaliden geldi. Bu ürünlerde yeterlilik derecesi yüzde 594,9 ile zirve yaptı.

Turunçgiller grubunda yer alan tüm meyvelerde üretimin iç talebi karşıladığı görülürken, çayda yeterlilik yüzde 96,1, muzda yüzde 80,7 ve cevizde yüzde 82,8 olarak kaydedildi.

Sebzelerde genel tablo güçlü

Sebze grubunda ise Türkiye genel olarak kendine yeterli bir görünüm sergiledi. Toplamda yeterlilik oranı yüzde 108,8 olurken, bazı ürünlerde bu oran daha da yukarı çıktı.

Sakız kabakta yeterlilik yüzde 116,2, hıyarda yüzde 115,7 ve domateste yüzde 112,3 olarak gerçekleşti.