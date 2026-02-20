Tarımsal girdi fiyat endeksi aralıkta yıllık yüzde 33,15, aylık yüzde 32,50 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre tarımsal girdi fiyatları aralık ayında aylık bazda yüzde 1,30, yıllık bazda ise yüzde 33,15 arttı.

TÜİK verilerine göre Tarım-GFE, Aralık 2025’te bir önceki aya göre yüzde 1,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,50 yükseldi.

Ana gruplar incelendiğinde, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 1,14, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 2,28 artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,48, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,56 artış kaydedildi.

Alt gruplar bazında en dikkat çekici artış veteriner harcamalarında yaşandı. Buna göre veteriner harcamaları yıllık bazda yüzde 72,78, aylık bazda ise yüzde 6,43 ile hem yıllık hem de aylık değişimde en yüksek artışın görüldüğü alt grup oldu.