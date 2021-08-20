Tarımsal girdi fiyatları bir yılda yüzde 28 yükseldi

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 27,65, aylık yüzde 2,76 arttı. Tarım-GFE'de, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,21 olurken on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,78, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,92 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde

yüzde 27,39, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 27,69 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 52,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 45,13 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 40,16 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 9,60 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,18 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 19,65 ile veteriner harcamaları oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 4,67 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu

Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,39 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 3,14 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,16 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0,26 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0,59 ile tarımsal ilaçlar oldu.