Tarımsal girdi fiyatlarında artış kasımda hız kesmedi

Tarımsal girdi fiyatlarında yükseliş eğilimi 2020 yılının kasım ayında devam etti. Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık bazda yüzde 15,35 arttı.

TÜİK hesaplamalarına göre; Tarım-GFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,21 artış gösterdi.



Tarım için kullanılan mal ve hizmet fiyatlarında yıllık artış yüzde 15



Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 3,41 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 14,94, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 17,96 artış kaydetti.

Makine bakım masrafları yüzde 37 arttı

Yıllık en fazla artış yüzde 36,69 ile makine bakım masrafları alt grubunda yaşandı. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 24,38 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 23,37 ile hayvan yemi oldu.





Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0,62 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,64 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,89 ile enerji ve yağlar olarak sıralandı.

Aylık en fazla artış yüzde 4,89 ile hayvan yemi alt grubunda

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,06 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,38 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,35 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0,80 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,94 ile tarımsal ilaçlar olarak kayıtlara geçti.