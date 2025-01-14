Tavuk eti üretimi aylık bazda azaldı, yıllık bazda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2024 yılı kasım ayına ait kümes hayvanlığı üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, tavuk eti üretimi 216 bin 754 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,71 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk eti üretimi arttı

TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azaldı.

Kesilen tavuk sayısı yüzde 5,6 ve tavuk eti üretimi de yüzde 7,2 arttı.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,0 ve tavuk eti üretimi yüzde 6,9 oranında arttı.

(Kümes hayvancılığı üretim miktarı, Kasım 2024)

Bir önceki ay 227 bin 675 ton olan tavuk eti üretimi kasım ayında yüzde 4,8 oranında azalarak 216 bin 754 ton oldu.

Tavuk yumurtası üretimi azaldı

Bir önceki ay 1 milyar 881 milyon 358 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi kasım ayında yüzde 9,1 oranında azalarak 1 milyar 710 milyon 852 bin adet oldu.