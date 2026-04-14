Tavuk ve yumurta üretiminde yıllık bazda artış yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, şubat ayında kümes hayvancılığı üretiminde yıllık bazda artış kaydedildi. Tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9, tavuk eti üretimi ise yüzde 4,4 yükseldi.

İlk iki ayda yükseliş devam etti

Ocak-şubat dönemine bakıldığında da benzer tablo sürdü. Bu dönemde yumurta üretimi yıllık bazda yüzde 16,3 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,4, tavuk eti üretimi ise yüzde 3,3 oranında yükseldi.

Aylık bazda gerileme görüldü

Öte yandan üretim verilerinde aylık bazda düşüş dikkat çekti. Ocak ayında 238 bin 794 ton olan tavuk eti üretimi, Şubat ayında yüzde 4,6 azalarak 227 bin 793 tona geriledi.

Yumurta üretimi de düştü

Benzer şekilde, ocak ayında 1 milyar 902 milyon adet olan tavuk yumurtası üretimi de Şubat ayında yüzde 4,3 düşüşle 1 milyar 820 milyon 97 bin adede indi.