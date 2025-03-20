TCMB açıkladı: 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini bildirdi.

TCMB tarafından yapılan Türk Lirası Likidite Yönetimi'ne ilişkin duyuruda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gecelik borç verme faizi yükseltildi

Öte yandan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün ara toplantı yaptı. Toplantıda, enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alındığı kaydedildi.

Buna göre, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 44'ten yüzde 46’ya yükseltilirken, politika faizi yüzde 42,5’te sabit tutuldu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacağının da altı çizildi.