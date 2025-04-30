TCMB açıkladı: Bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri, 2024 IV. Çeyrek" raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye’deki bankaların toplam yabancı para varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 azalışla 324,0 milyar ABD dolar oldu. Toplam yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 1,1 azalışla 283,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bir önceki çeyreğe göre bankaların banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları yüzde 1,7 artışla 193,0 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 3,3 azalışla 192,7 milyar ABD doları oldu.

TCMB'nin açıklaması

TCMB tarafından açıklanan raporda, şu bilgiler yer aldı:

"Konsolide bankacılık İstatistikleri raporlaması kapsamında, bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2024 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,5 azalmıştır.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2024 yılı son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,5 azalışla 31,9 milyar ABD doları, yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları ise yüzde 11,4 azalışla 23,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre bankalardan alacakları, 2024 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,4 azalmıştır.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre bankalardan alacakları 2024 yılı son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,4 azalışla 21,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre bankalardan olan alacakları ise aynı dönemde yüzde 19,2 azalışla 14,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."