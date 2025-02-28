TCMB açıkladı: Geniş para arzı Ocakta yıllık bazda büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geniş para arzı M3 Ocak 2025 döneminde yıllık yüzde 41,8 büyüdü.

Geniş para arzı M3, Aralık 2024 döneminde yıllık yüzde 39 büyümüştü.

En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 32,3 olarak gerçekleşirken Ocak ayında yüzde 29,7 oldu.

Finansal olmayan kuruluşlara verilen kredilerde artış

TCMB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Aralık 2024'te yüzde 43,5 iken Ocak 2025'te yüzde 42,5 olarak gerçekleşmiştir.

Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Aralık 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 37,1 artmışken, Ocak 2025'te ise yüzde 36,9 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Ocak 2025'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 41,8 oranındaki büyümede yüzde 23,7 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 11,8 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.

Aylık yüzde 3,0 oranındaki büyümede ise yüzde 1,5 para piyasası fonları etkili olurken, onu yüzde0,9 ile repo işlemlerinden sağlanan fonlar izlemiştir."

"M1, 5 Milyar TL azaldı"

Yapılan açıklamada, en dar para tanımı olan M1’in ocak ayında bir önceki aya göre 5 Milyar TL azaldığı ve bu azalışta vadesiz TL mevduatların etkili olduğu belirtildi:

"Geniş para arzı M3, Ocak 2025'te bir önceki aya göre 585 Milyar TL’lik artış göstermiştir, bu artış büyük ölçüde para piyasası fonlarındaki artıştan kaynaklanmıştır.

Aynı dönemde M1, 5 Milyar TL azalmış olup, bu azalışta vadesiz TL mevduatlar etkili olmuştur.

M3’teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 33,5’i özel sektörden, yüzde 8,7’si genel yönetimden, %1,6’sı banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 2,9’u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur.

Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 4,9 oranında azalış olarak katkı yapmıştır.

M3’teki aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 2,4’ü özel sektörden, yüzde 0,6’sı genel yönetimden, yüzde 0,1’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,2’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 0,4 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."