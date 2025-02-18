TCMB açıkladı: Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunu açıkladı.

Buna göre aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 4,0 milyar ABD doları artarak 173,3 milyar ABD doları oldu.

TCMB'nin açıklaması

TCMB'den yapılan açıklamada, uzun ve kısa vadeli kredi borcuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,2 milyar ABD doları artarak 157,8 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,8 milyar ABD doları artarak 15,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Bir önceki çeyreğe göre, finansal kuruluşların toplam borcu 4,3 milyar ABD doları artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 0,3 milyar ABD doları azalış göstermiştir.

Aynı dönemde, finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,3 milyar ABD Doları artarken finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 52 milyon ABD doları azalış göstermiştir. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçlarının 3,0 milyar ABD doları artış, finansal olmayan kuruluşlarınborçlarının ise 214 milyon ABD doları azalış gösterdiği görülmektedir."

Döviz kompozisyonuna göre borçlanma

Aynı açıklamada, döviz kompozisyonuna bakıldığında ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğunu kaydedildi:

"157,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %60,2'sinin ABD doları, yüzde 31,9’unun Euro, yüzde 2,4’ünün Türk lirası ve yüzde 5,5’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 15,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 44,6’sının ABD doları, yüzde 15,3’ünün Euro, yüzde 36,8’inin Türk lirası ve yüzde3,3’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir."

1 yıla kadar olan vade dağılımı

Toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, borç tutarının 53 milyar ABD dolarını geçtiği de ifade edildi:

"Aralık sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 53,4 milyar ABD doları olduğu görülmektedir.

Bu tutarın 35,8 milyar ABD doları bankalara, 12,8 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,7 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara aittir."

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekim sonu itibarıyla, 2023 yıl sonuna göre 15 milyar dolar artarak 177,7 milyar dolar olarak açıklanmıştı.