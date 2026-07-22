TCMB açıkladı: Reel sektörün döviz açığı mayısta geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları mayıs ayında bir önceki aya göre 3 milyar 175 milyon dolar artış gösterdi. Aynı dönemde yükümlülükler ise 1 milyar 319 milyon dolar yükseldi.

Bu gelişmeyle birlikte firmaların net döviz pozisyonu açığı 1 milyar 857 milyon dolar azalarak 204 milyar 415 milyon dolara geriledi.

Döviz varlıklarında artış

Varlık kalemleri incelendiğinde, türev varlıklarda 1 milyar 568 milyon dolar, yurt içi bankalardaki mevduatta 1 milyar 19 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımlarında 736 milyon dolarlık artış kaydedildi.

Öte yandan menkul kıymetler 128 milyon dolar, ihracat alacakları ise 19 milyon dolar azaldı. Böylece toplam döviz varlıkları aylık bazda 3 milyar 175 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerde sınırlı yükseliş

Yükümlülük tarafında ise yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 124 milyon dolar, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 698 milyon dolar ve türev yükümlülükler 145 milyon dolar arttı. Buna karşılık ithalat borçları 649 milyon dolar geriledi. Bu değişimlerin ardından toplam yükümlülüklerde 1 milyar 319 milyon dolarlık artış gerçekleşti.

Uzun vadeli dış krediler yükseldi

Vade yapısına ilişkin verilere göre, mayıs ayında yurt içinden kullanılan kısa vadeli krediler 123 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 576 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli borçlar 440 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 916 milyon dolar yükseldi.

Kısa vadeli net döviz fazlası arttı

Mayıs itibarıyla kısa vadeli döviz varlıkları 150 milyar 983 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 141 milyar 72 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası önceki aya göre 2 milyar 693 milyon dolar artarak 9 milyar 911 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 olarak hesaplandı.