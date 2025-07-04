TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi: Üçüncü çeyrekte fonlama koşullarında gevşeme bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2025 yılı ikinci çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, bankalar bu dönemde kısa vadeli, döviz cinsi ve büyük işletmelere yönelik kredi standartlarını sıkılaştırdı. Uzun vadeli ve KOBİ kredilerinde ise anlamlı bir değişim gözlenmedi.

Anketin üçüncü çeyreğe ilişkin beklentileri ise kredi koşullarında sınırlı bir gevşeme yönünde. Bankalar, YP krediler ve büyük işletmelere verilen krediler hariç, kredi standartlarında hafif bir esneme bekliyor.

Bireysel kredilerde sınırlı etki, konutta talep arttı

İkinci çeyrekte bireysel kredilerde önemli bir değişim gözlenmezken, ihtiyaç kredisi standartlarında gevşeme olduğu; konut kredi talebinin arttığı, taşıt ve diğer bireysel kredi talebinin ise azaldığı kaydedildi. Bankalar, üçüncü çeyrek için bireysel kredi taleplerinde belirgin bir değişiklik öngörmüyor.

Kredi talebi artarken fonlama şartlarında gevşeme beklentisi

İşletmelere yönelik kredi talebi ikinci çeyrekte artış gösterirken, özellikle KOBİ kredilerine olan talep öne çıktı. Üçüncü çeyrek için ise tüm işletme kredilerinde talebin daha da artacağı öngörülüyor.

Fonlama tarafında ise ikinci çeyrekte yurtiçi kaynaklarda iyileşme, yurtdışı kaynaklarda sınırlı bir daralma yaşandığı ifade edilirken; üçüncü çeyrekte hem yurtiçi hem de yurtdışı fonlama koşullarında belirgin bir gevşeme bekleniyor.