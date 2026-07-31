TCMB: Bankaların yabancı para varlıkları ilk çeyrekte yüzde 2,1 geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin BIS Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre, bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıl sonuna göre yüzde 2,1 azalarak 371,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde toplam yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 1,9 gerileyerek 334,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları yüzde 8,2 azalışla 213,6 milyar dolara, banka dışı sektöre yönelik yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 3,6 düşüşle 220 milyar dolara geriledi.

Sınır ötesi alacaklar arttı

Konsolide Bankacılık İstatistikleri'ne göre ise bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları ilk çeyrekte bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 14,8 artarak 50,6 milyar dolara yükseldi.

Yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları aynı dönemde yüzde 10,1 artışla 36,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankalardan alacaklarda çift haneli artış

TCMB verilerine göre, Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre bankalardan alacakları da ilk çeyrekte yüzde 12,9 artarak 37,1 milyar dolara çıktı. Yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre bankalardan alacakları ise yüzde 7,3 artışla 24,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.