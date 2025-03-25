TCMB Başkanı Karahan: Üç günde 25 milyar dolar satıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasalarda yaşanan çalkantının ardından bugün yabancı fonların yöneticileriyle telekonferansta bir araya geldi.

Karahan, Merkez Bankası'nın ne kadar döviz sattığını açıkladı

Karahan'ın, İstanbul Büyükşehier Belediye'sine yönelik soruşturmaların ilk üç gününde piyasalardaki sarsıntıyı engellemek için Merkez Bankası'nın ne kadar döviz satışı gerçekleştirdiği yönünde bilgileri de yabancı yatırımcılarla paylaştığı aktarıldı.

Toplantıya katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sürecin ilk gününde yani 19 Mart Çarşamba günü Merkez Bankası piyasanın talebi doğrultusunda 10 milyar dolar satış gerçekleştirdi.

İkinci günde yani 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar satış yapıldı.

Piyasadan en çok talep ise üçüncü günde yani 22 Mart Cuma günü geldi.

Cuma günü Merkez Bankası 12 milyar dolar sattı. Böylece 3 günde toplam 25 milyar dolar satılmış oldu.

Fatih Karahan söz konusu satış hesabının piyasa tarafından da yapılabildiğini belirttiği öğrenildi.

Kur 38 seviyesinde dengelendi

Yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL kuru çarşamba günü 42 seviyesini test ederek yeni bir rekor kırdı. TCMB’nin müdahalesiyle birlikte kur yeniden gerileyerek 38 civarında dengelendi. Bugün itibarıyla da kurda yatay seyir devam ediyor.