TCMB döviz rezervleri son 5 haftanın zirvesinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Mayıs ile biten haftaya ilişkin verileri, döviz rezervlerinde güçlü bir artışa işaret etti. Buna göre döviz rezervleri 4 milyar 179 milyon dolar artışla 61 milyar 222 milyon dolardan 65 milyar 401 milyon dolara yükseldi. Böylece döviz rezervleri son beş haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
TCMB’nin döviz rezervleri 4,2 milyar dolar artarak 65,4 milyar dolarla son 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altın rezervlerinde ise 2,8 milyar dolarlık düşüş yaşandı.
Aynı dönemde altın rezervleri 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara gerileyerek 2 milyar 865 milyon dolarlık düşüş gösterdi.
Toplam rezervlerdeki değişim ise pozitif yönde oldu. TCMB'nin toplam rezervi, 144 milyar 343 milyon dolardan 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi. Böylece toplamda 1 milyar 314 milyon dolarlık bir artış kaydedildi.