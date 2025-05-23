TCMB döviz rezervleri son 5 haftanın zirvesinde

TCMB’nin döviz rezervleri 4,2 milyar dolar artarak 65,4 milyar dolarla son 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altın rezervlerinde ise 2,8 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

Aynı dönemde altın rezervleri 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara gerileyerek 2 milyar 865 milyon dolarlık düşüş gösterdi.

Toplam rezervlerdeki değişim ise pozitif yönde oldu. TCMB'nin toplam rezervi, 144 milyar 343 milyon dolardan 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi. Böylece toplamda 1 milyar 314 milyon dolarlık bir artış kaydedildi.