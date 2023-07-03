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TCMB: Geçiş süreci kademeli olacak

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında, yumuşak geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun son yaptığı toplantının özetini açıkladı.

Açıklamada, "Mikro- ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir." denildi.

Ayrıca, yumuşak bir geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verildiği belirtildi.