TCMB: Meyve ve sebze grubuna ilişkin göstergeler oldukça sınırlı

TCMB, "Meyve-Sebze Piyasaları için Alternatif Göstergeler" başlıklı bir ekonomi notu yayımladı.

TCMB Ekonomi Notu'nda şu özet bilgiler verildi:

"Temel amacı fiyat istikrarı olan merkez bankaları için fiyat gelişmelerinin takibini destekleyecek bilgi setlerini genişletmek, zamanlı ve sağlıklı öngörüler yapılmasına katkı sağlayacak yöntemler geliştirmek oldukça önemlidir. TÜFE sepeti içerisinde en yüksek ağırlığa sahip gıda ve alkolsüz içecekler grubunun yaklaşık dörtte birlik kısmını oluşturan taze meyve ve sebze arzı ve dolayısı ile fiyatları yüksek mevsimsel ve düzensiz değişimler göstermektedir. Meyve ve sebze grubuna ilişkin gelişmelerin takibi gerek gıda güvenliği gerekse sepet ağırlık yapısı göz önüne alındığında enflasyon açısından önemli olmasına rağmen konuya ilişkin mevcut veri setleri ve göstergelerin oldukça sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, taze meyve-sebze arz ve fiyat gelişmelerinin yakından takibine olanak sağlayacak yeni öncü göstergelerin tanıtımı amaçlanmaktadır."