TCMB: Politika faizi, dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılıkta belirlenecek

TCMB, 17 Nisan tarihli PPK toplantı özetinde, nisan ayına ilişkin öncü verilerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret ettiğini açıkladı. Sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulandı.

Toplantı özetine göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya, gecelik borç verme faizi yüzde 46’dan yüzde 49’a, borçlanma faizi ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltildi.

Ara toplantılar ve likidite tedbirleri

Kurul, 20 Mart’ta finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği ara toplantıda sıkılaştırıcı adımlar attı. TL ve döviz likiditesini dengelemek için TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanırken, depo ihalelerinin vadeleri 8 haftaya kadar uzatıldı ve 91 güne kadar vadeli likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildi.

Geçici olarak ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine ise yeniden başlandı.

Dezenflasyon ve sıkı para politikası vurgusu

PPK özetinde, sıkı para politikasının yurt içi talepte dengelenme, TL’de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme yoluyla dezenflasyon sürecini desteklediği ifade edildi. Maliye politikası ile artan eşgüdümün sürece katkı sunduğu belirtilerek, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kurul, para politikası kararlarının gecikmeli etkilerini dikkate alarak enflasyonun ana eğilimini aşağı çekecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmayı sağlayacak koşulların oluşturulacağını bildirdi.