TCMB PPK özeti yayımlandı: Dezenflasyon süreci yavaşladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen para politikası toplantısına ilişkin "Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti" yayımlandı.

Faizin 100 baz puan indirildiği 23 Ekim tarihli toplantının ardından yayımlanan özette, “Veriler dezenflasyon sürecinin yavaşladığını göstermektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

TCMB, gıda fiyatlarındaki olumsuz seyrin hız kesmekle birlikte sürdüğünü belirterek, işlenmemiş gıdada sebze, beyaz et, yumurta, pirinç, bakliyat ve kuruyemiş kalemlerinin; işlenmiş gıdada ise yağ, et, ekmek, çay ve süt ürünlerinin fiyat artışlarında etkili olduğunu bildirdi.

Banka ayrıca, kira enflasyonunda mevsimsel etkilerle yavaşlama beklendiğini ifade etti. Ekim ayında sözleşme yenileme oranlarının düşmesinin de bu eğilimi desteklediği belirtildi.

Özette, “Bir önceki ayda belirgin yükselen beyaz eşya ve otomobilde fiyatlar Ekim ayında görece sınırlı artış kaydederken, mobilya ve bazı tüketici elektroniği kalemlerinde fiyat artışları izlenmektedir” değerlendirmesine de yer verildi.