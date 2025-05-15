TCMB rezervleri 144,3 milyar dolara yükseldi

Döviz rezervleri haftalık bazda yüzde 7,4 artışla 53,6 milyar dolara çıktı. Altın rezervleri de artarken kısa vadeli döviz yükümlülükleri 121,5 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 7,4 artarak 53,6 milyar dolara, altın rezervleri ise yüzde 2,7 yükselişle 83,1 milyar dolara çıktı. IMF rezerv pozisyonu ve SDR (özel çekme hakkı) toplamı ise yüzde 0,3 azalışla 7,6 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli döviz yükümlülükleri artış gösterdi

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri yüzde 5,5 artarak 121,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu yükümlülüklerin 60,3 milyar doları önceden belirlenmiş, 61,2 milyar doları ise şarta bağlı yükümlülüklerden oluşuyor.

TCMB'nin toplam yabancı para swap yükümlülükleri ise haftalık bazda 19,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.