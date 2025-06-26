TCMB rezervleri 4 milyar dolar azaldı, altı haftalık artış serisi sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri üst üste altı hafta süren yükselişin ardından, geride kalan haftada yönünü aşağı çevirdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 20 Haziran ile sona eren haftada döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar azalarak 72 milyar 744 milyon dolardan 70 milyar 697 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 86 milyar 543 milyon dolardan 85 milyar 1 milyon dolara indi.

Böylece toplam rezervler 159 milyar 288 milyon dolar olan seviyesinden, 155 milyar 698 milyon dolara düştü.

Bir önceki hafta 54 milyar 799 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 674 milyon dolar azalarak 48 milyar 125 milyon dolara geldi.

Resmi rezerv varlıkları

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 2,3 azalarak 155,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 3,1 azalarak 63,0 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,8 azalarak 85,0 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 azalarak 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 2,3 azalarak 117,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 2,9 azalarak 58,6 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 1,8 azalarak 59 milyar dolar düzeyine geldi.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar dolar seviyesinde oluştu.