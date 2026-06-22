TCMB rezervleri dört haftalık düşüşün ardından yükselişe geçti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinde dört haftalık düşüşün ardından yeniden yükseliş görüldü.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 12 Haziran haftasında 152,1 milyar dolar düzeyinde bulunan toplam rezervler, 19 Haziran ile sona eren haftada yaklaşık 5 milyar dolar artarak 157,1 milyar dolara çıktı.

Rezervler, 8 Mayıs haftasında 171,5 milyar dolar seviyesine yükselmesinin ardından dört hafta boyunca gerileme eğilimi göstermişti. 5 Haziran haftasında 159,4 milyar dolar olarak açıklanan rezervler, 12 Haziran haftasında 152,1 milyar dolara kadar düşmüştü.

Son hesaplamalar, rezervlerde yeniden toparlanmaya işaret ederken, toplam rezervler ocak ayında görülen tarihi zirvenin ise halen altında bulunuyor. TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Merkez Bankası'nın resmi rezerv verileri 25 Haziran Perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.