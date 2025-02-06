TCMB rezervleri rekor seviyeden geriledi

TCMB haftalık verilerine göre, 31 Ocak itibarıyla toplam rezervler 167 milyar 560 milyon dolardan, 165 milyar 975 milyon dolara geriledi.

Brüt rezervler 99 milyar 328 milyon dolardan 97 milyar 311 milyon dolara, altın rezervleri 68 milyar 232 milyon dolardan 68 milyar 664 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 73 milyar 703 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 970 milyon dolar azalarak 71 milyar 733 milyon dolara indi.