TCMB rezervleri rekor tazeledi: 218,2 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini açıkladı.

Buna göre, Banka’nın toplam brüt rezervleri 30 Ocak haftasında 2,54 milyar dolar artarak 218,16 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın rezervlerindeki artış dikkat çekti

TCMB verilerine göre, söz konusu haftada döviz rezervleri yüzde 2,4 azalarak 76,6 milyar dolara geriledi. Buna karşın altın rezervleri yüzde 3,4 artış göstererek 133,75 milyar dolara yükseldi. Rezervlerdeki genel artışta altın varlıklarındaki yükseliş belirleyici oldu.

IMF rezerv kalemlerinde sınırlı yükseliş

Uluslararası Para Fonu (IMF) rezerv pozisyonu ve Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı ise aynı dönemde yüzde 1,2 artarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.