TCMB rezervleri yeniden yükselişe geçti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 5 Haziran tarihli Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verileri, rezervlerde yeniden yükseliş eğilimine işaret etti.

Buna göre, TCMB'nin toplam rezervleri bir haftada 159,2 milyar dolardan 159,4 milyar dolara yükseldi. Böylece resmi rezerv varlıkları haftalık bazda yüzde 0,1 artış kaydetti.

Net uluslararası rezervler de yükselişini sürdürdü. Bir önceki hafta 45,81 milyar dolar seviyesinde bulunan net rezervler, 5 Haziran haftasında 46,99 milyar dolara çıkarak 1,18 milyar dolarlık artış gösterdi.

Piyasaların yakından takip ettiği swap hariç net rezervler de güçlü bir toparlanma sergiledi. Söz konusu kalem 26,59 milyar dolardan 29,59 milyar dolara yükselirken, yaklaşık 3 milyar dolarlık artış kaydedildi.