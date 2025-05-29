TCMB rezervlerinde 7 haftanın zirvesi: 153 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 23 Mayıs haftasında 7,5 milyar doları aşan artışla 153,1 milyar dolara ulaştı.

TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, 23 Mayıs itibarıyla döviz rezervleri bir önceki haftaya göre 4 milyar 29 milyon dolar artarak 65 milyar 401 milyon dolardan 69 milyar 90 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise aynı dönemde 3 milyar 763 milyon dolarlık artışla 80 milyar 256 milyon dolardan 84 milyar 19 milyon dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Toplam rezerv 153,1 milyar dolara yükseldi

Bu gelişmelerle birlikte TCMB'nin toplam brüt rezervleri 145 milyar 657 milyon dolardan 153 milyar 110 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezerv varlıklarında yüzde 5,1’lik haftalık artış gerçekleşmiş oldu.

Net rezervlerde 8 milyar dolarlık artış

Bir önceki hafta 39 milyar 986 milyon dolar seviyesinde bulunan net uluslararası rezervler, 7 milyar 984 milyon dolarlık artışla 47 milyar 970 milyon dolara ulaştı. Böylece net rezervlerde de haftalık bazda kayda değer bir toparlanma görüldü.

Resmi rezerv varlıkları genişledi

Aynı dönemde:

* Döviz rezerv varlıkları yüzde 6,3 artışla 61,4 milyar dolara,

* Altın rezervleri yüzde 4,7 artışla 84,0 milyar dolara,

* IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,5 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi.

Döviz yükümlülükleri ve swap stoku

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri, geçen haftaya göre yüzde 0,3 artarak 122,1 milyar dolar düzeyine çıkarken; bu yükümlülüklerin 61,5 milyar doları önceden belirlenmiş, 60,5 milyar doları ise şarta bağlı yükümlülüklerden oluştu.

TCMB'nin toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğü ise aynı hafta itibarıyla 19,6 milyar dolar olarak hesaplandı.