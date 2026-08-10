TCMB rezervlerinde güçlü artış: Bir haftada 13,7 milyar dolar yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinde geçen hafta güçlü artış yaşandığı hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 31 Temmuz haftasında 164,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 7 Ağustos ile sona eren haftada yaklaşık 13,7 milyar dolar artış gösterdi.

Böylece TCMB'nin toplam rezervlerinin yaklaşık 178,2 milyar dolara yükseldiği hesaplandı.

Tarihi zirvenin 40 milyar dolar altında

TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolara ulaşarak tarihi zirvesini görmüştü. Bu tarihten sonra dalgalı ve ağırlıklı olarak aşağı yönlü seyreden rezervlerde mart ayında sert düşüş yaşandı.

Rezervler, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara gerileyerek yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi.

Temmuz ayında yeniden toparlanmaya başlayan toplam rezervler, 31 Temmuz haftasında 164,5 milyar dolara yükseldi.

Resmi veriler 13 Ağustos'ta açıklanacak

TCMB, 7 Ağustos haftasına ilişkin resmi rezerv rakamlarını 13 Ağustos Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.