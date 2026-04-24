TCMB rezervlerinde yükseliş sürüyor: 174 milyar dolar eşiği aşıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 17 Nisan haftasında altın rezervlerindeki güçlü artışın etkisiyle 3 milyar 552 milyon dolar yükselerek 174 milyar 467 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 17 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 246 milyon dolar azalışla 61 milyar 821 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 64 milyar 67 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 5 milyar 800 milyon dolar artışla 106 milyar 847 milyon dolardan 112 milyar 647 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artışla 170 milyar 915 milyon dolardan 174 milyar 467 milyon dolara çıktı.

TCMB’de 94. Genel Kurul için tarih netleştiTCMB’de 94. Genel Kurul için tarih netleştiEkonomi
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 14,5'e indirdiRusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 14,5'e indirdiDünya
TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli olduTÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli olduEkonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
