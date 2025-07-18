TCMB: Türkiye ekonomisinin finansal pozisyon açığı yüzde 22,8’e geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal hesap verilerini yayımladı.

Buna göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 136 trilyon TL olurken, yükümlülükleri 146 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığı GSYİH’nin yüzde 22,8’i olarak hesaplandı. Bu oran, önceki çeyreğe kıyasla 1,4 puanlık düşüşe işaret ediyor.

TCMB açıklamasına göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi, GSYİH’nin yüzde 5,82’si oranında net borç alan konumda yer aldı. Bu oran geçen çeyrekte yüzde 3,29 seviyesindeydi.

Hanehalkı alacaklı, reel sektör ve kamu borçlu

Sektörel bazda incelendiğinde, hanehalkı ile yurt dışı yerleşikler finansal alacaklı konumdayken, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim sektörü borçlu pozisyonda bulunuyor. Hanehalkının finansal varlıklarında para ve mevduat kalemi yüzde 60’lık payla öne çıkarken, yükümlülüklerin neredeyse tamamı bankalardan kullanılan kredilerden oluşuyor.

Firmalar arası ticari borçlar belirleyici

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıklarında yüzde 64 oranla “diğer alacaklar” kalemi, yükümlülük tarafında ise yüzde 50 oranla “diğer borçlar” kalemi belirleyici oldu.

Borçluluk oranı yüzde 93 seviyesinde

TCMB, Türkiye’deki sektörlerin borçluluk seviyelerinin uluslararası karşılaştırmalarda görece düşük olduğunu vurgularken, kredi ve borçlanma senedi niteliğindeki toplam borcun GSYİH’ye oranı yüzde 93 olarak kaydedildi.