TCMB verileri açıkladı: Nisan ayında sektörel enflasyon beklentileri arttı

TCMB’nin nisan ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 23,39’a, reel sektörde yüzde 33,70’e, hanehalkında ise yüzde 51,56’ya yükseldi.

Cihan Oruçoğlu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, nisan ayında sektörel enflasyon beklentileri yükseldi.

Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine çıktı.

Reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,80 puan artışla yüzde 33,70 seviyesine yükseldi.

Hanehalkı tarafında ise 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesinde gerçekleşti.

