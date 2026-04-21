TCMB verileri açıkladı: Reel sektör güveni nisanda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan 2026 İktisadi Yönelim Anketi, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.752 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen verilere göre, reel sektör güveninde zayıflamaya işaret etti.

TCMB verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), nisan ayında bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise 0,4 puan düşüşle 100,6 olarak gerçekleşti.

Güveni siparişler ve genel görünüm aşağı çekti

Endeksi oluşturan bileşenler incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ile mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi yukarı yönlü destekledi. Buna karşın, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam değerlendirmeleri endeksi aşağı yönlü etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görüldü. İç piyasa sipariş miktarı ile ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğuna ilişkin değerlendirmeler zayıflarken, mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenlerin payı arttı.

İç talep beklentileri güçlenirken ihracat zayıfladı

Gelecek üç aya ilişkin beklentilerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. Buna karşılık, iç piyasa sipariş miktarına yönelik artış beklentileri güç kazandı.

Maliyet ve fiyat beklentilerinde artış sürdü

Anket, maliyet ve fiyat beklentilerinde yukarı yönlü baskının devam ettiğine işaret etti. Buna göre, gelecek üç ayda birim maliyetlerin artacağını ve satış fiyatlarının yükseleceğini öngörenlerin sayısı arttı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi ise bir önceki aya göre 0,8 puan yükselerek yüzde 31,9 seviyesine çıktı.

Sanayide en büyük kısıt yine talep yetersizliği

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 56,5’i nisan ayında üretimlerini kısıtlayan herhangi bir faktör bulunmadığını belirtti. Buna karşılık, yüzde 12,8 ile talep yetersizliği en önemli kısıtlayıcı unsur olarak öne çıktı.

Talep yetersizliğini, yüzde 8,8 ile hammadde-ekipman yetersizliği, yüzde 8,6 ile mali imkânsızlıklar, yüzde 8,0 ile işgücü yetersizliği ve yüzde 5,3 ile diğer faktörler izledi.

Öte yandan, firmaların içinde bulundukları sanayi dalındaki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerinde, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenlerin lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.