TCMB verileri açıkladı: Ticari kredi faizi bir haftada 2,8 puan arttı

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 229,5 milyar lira artışla 16 trilyon 965 milyar liraya çıktı.

21 Mart haftasında bankacılık sektörünün toplam mevduatı 608 milyar lira artarak 21,9 trilyon liraya ulaştı. TL cinsi mevduatlar yüzde 0,3 artışla 12,25 trilyon lira, yabancı para (YP) cinsi mevduatlar ise yüzde 7,3 artışla 6,98 trilyon lira oldu.

Bu dönemde 1-3 vadeli mevduat faizleri yüzde 50 seviyesinde seyrederken, ihtiyaç kredisi faizleri ise yüzde 63,7 olarak kaydedildi.

Tüketici kredileri 2,16 trilyon liraya ulaştı

21 Mart itibarıyla tüketici kredileri toplamda 3,5 milyar lira artarak 2 trilyon 160 milyar liraya yükseldi. Söz konusu tutarın; 543,7 milyar lirası konut, 66,1 milyar lirası taşıt, 1,55 trilyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Yurt içi yerleşiklerin toplam tüketici kredisi kullanımı ise geçen hafta yüzde 0,6 azalışla 4 trilyon 36 milyar liraya geriledi.