TCMB verileri açıkladı: Yurt dışı yerleşiklerden 3 milyar doları aşan satış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

28 Mart haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, 651,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 2 milyar 388 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcıların bir haftalık toplam net satışı 3 milyar 40 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde, DİBS (Kesin Alım) tarafında da 2 milyar 388,1 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

DİBS (Ters Repo) işlemlerinde ise 27,4 milyon dolar net alım yapılırken,

DİBS (Teminat) işlemleri kapsamında 914,7 milyon dolarlık net satış kaydedildi.

DİBS (Ödünç) işlemlerinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

Şirket borçlanma senetlerinde ise 47,6 milyon dolar net satış yapıldı.

Stok verileri

28 Mart haftası itibarıyla yurt dışı yerleşiklerin portföy stokları şu şekilde gerçekleşti:

Hisse senetleri: 29 milyar 196,5 milyon dolar

DİBS (Kesin Alım): 15 milyar 801,1 milyon dolar

DİBS (Ters Repo): 3 milyar 313,4 milyon dolar

DİBS (Teminat): 9 milyar 750,5 milyon dolar

Genel yönetim dışındaki sektör tahvil ihraçları: 666,3 milyon dolar



