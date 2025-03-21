TCMB’den son hamle: Likidite senetleri ihraç edilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam edildiği belirtildi. Bu doğrultuda da vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Aynı açıklamada, 24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgilerin veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacağı da ifade edildi.

Likidite senedi nedir, nasıl bir işlev görür?

Likidite Senedi İhracı; para politikasının etkinliğini artırmak amacıyla, piyasadaki fazla likiditenin çekilmesine yönelik kullanılan bir araçtır. Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesine göre; kendi nam ve hesabına vadesi 91 günü geçmeyen likidite senetleri ihraç edebilir.

İkincil piyasada da alınıp satılabilen likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından gerekli görüldüğünde erken itfa edilebilir.

Sadece açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla gerekli görüldüğü zaman ihraç edilen likidite senetleri, alternatif bir yatırım aracı olarak görülmemelidir.

Dün de iki kritik karar alındı

TCMB dün de kritik iki karar almıştı. Merkez, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurmuştu.

Akabinde Para Politikası Kurulu takvim dışı toplandı ve faiz silahını çekti.

Merkez finansal piyasalardaki gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler aldı.

Buna göre; PPK, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının 200 baz puan artışla yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutuldu.