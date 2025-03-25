TCMB’nin net döviz pozisyonu 3 günde yaklaşık 27 milyar dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz pozisyonu, 19 Mart’ta başlayan üç günlük süreçte yaklaşık 27 milyar dolar geriledi. Söz konusu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası artan döviz talebine karşılık yapılan satışlarla ilişkilendirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net döviz pozisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart Çarşamba ile başlayan üç günde 27 milyar dolara yakın azaldı.
CNBC-e'de yer alan habere göre 21 Mart Cuma günü gerçekleşen döviz satışları net pozisyonda 12,5 milyar dolarlık düşüşe yol açtı. 19 Mart’ta 11,2 milyar dolar, 20 Mart’ta ise 3 milyar dolarlık azalış kaydedilmişti. Böylece üç günlük toplam gerileme 26,7 milyar doları buldu.
Kur 38 seviyesinde dengelendi
Yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL kuru çarşamba günü 42 seviyesini test ederek yeni bir rekor kırdı. TCMB’nin müdahalesiyle birlikte kur yeniden gerileyerek 38 civarında dengelendi. Bugün itibarıyla da kurda yatay seyir devam ediyor.