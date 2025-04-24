TCMB’nin net rezervleri bir haftada 243 milyon dolar azaldı

TCMB'nin net uluslararası rezervi 18 Nisan haftasında 243 milyon dolar azalarak 38,63 milyar dolara düştü. Döviz varlıkları azalırken, altın rezervleri artış gösterdi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık verilere göre, resmi rezerv varlıkları yüzde 0,6 düşüşle 146,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu düşüşte özellikle döviz varlıklarındaki gerileme etkili oldu.

Döviz varlıkları yüzde 6,3 düşüşle 56,6 milyar dolara inerken, altın rezervleri yüzde 3,5 artışla 82,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Öte yandan, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı yüzde 1,3 artarak 7,7 milyar dolara çıktı.

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri ise yüzde 2,1 artarak 112,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Önceden belirlenmiş yükümlülükler 57,3 milyar dolar, şarta bağlı yükümlülükler ise 55,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Merkez Bankası’nın yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan toplam döviz yükümlülüğü bu hafta da 19,8 milyar dolar düzeyinde sabit kaldı.