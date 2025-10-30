TCMB’nin rezervlerinde düşüş: Brüt varlıklar 185,5 milyar dolara indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın brüt rezervleri bir haftada yüzde 6,5 azalarak 198,4 milyar dolardan 185,5 milyar dolara geriledi.

Brüt rezervlerde yaklaşık 12,9 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

TCMB’nin swap hariç net rezervi ise 52,1 milyar dolar olarak açıklandı.

Ayrıntılı verilere göre, döviz varlıkları yüzde 8,1 azalarak 73,1 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,8 azalarak 104,7 milyar dolara geriledi.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,3 azalışla 7,7 milyar dolar olarak kaydedildi.